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برلمانى لبنانى: عدم تطبيق القرارات الدولية قد ينتهي بحرب طويلة في لبنان

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القاهرة - سامية سيد - قال عضو مجلس النواب اللبناني غسان حاصباني إن عدم تطبيق القرارات الدولية قد ينتهي بحرب طويلة في لبنان.

وأضاف حاصباني ، خلال تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، مساء السبت ، أن الحل الوحيد في لبنان هو العودة للقرارات الدولية والشرعية الدولية لتأمين الاستقرار في لبنان.


وتابع " إننا طالبنا حزب الله سابقا قبل الوصول إلى هذه المرحلة من الحرب بوضع السلاح ، ونحن نصر عليها الآن ، لأن وضع السلاح بيد الجيش اللبناني ونشر الجيش على كافة الأراضي اللبنانية هو الضمانة الوحيدة للاستقرار، علاوة على الضمانات الدولية ووجود قوات حفظ السلام في منطقة الجنوب ومساعدة الجيش اللبناني ، وأن يكون هناك دعم دولي للبنان يضمن تطبيق القرار الدولي 1701 من كافة الأطراف.


وطالب السلطات الشرعية في لبنان بتحمل المسؤولية والعمل لإيقاف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن ، وتخفيف أي ضرر إضافي على الشعب اللبناني الذي يعاني يوما بعد يوم من هذه الحرب التي جر إليها لبنان.


وأردف قائلا : "إن المواطنين اللبنانيين جميعا هم شركاء في هذا الوطن، وعليهم أن يعملوا كمواطنين لبنانيين أولا وهذا أمر أساسي لنجاح أي مرحلة بعد هذه الحرب ، وانتخاب رئيس يضع لبنان أولا ، وأن نحتكم جميعا للدستور".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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