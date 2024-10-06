شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يصدر أوامر إخلاء جديدة فى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في شمال غزة، وطالب السكان بالانتقال إلى المواصي، جنوبي القطاع، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وحدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، طريقي شارع رشيد (البحر)، وصلاح الدين، للانتقال إلى منطقة المواصي، جنوبي قطاع غزة.

وشدد أدرعي على أن شمال غزة "لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة".