شكرا لقرائتكم خبر عن "عقار" ينسحب من منتدى الأمن والسلم الأفريقى فور وصول وفد من قوات الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

غادر القائد مالك عقار إير، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى، جلسات المنتدى السنوي للسلم والأمن الأفريقى، الذى تنظمه مؤسسة إمبيكى في جنوب أفريقيا، بعد وصول وفد من قوات الدعم السريع بقيادة "القونى دقلو" لحضور جلسات المؤتمر.

وانسحب عقار من المنتدى، وأبلغ المنظمين قبل مغادرته لبورتسودان، أن حضور وفد من قوات الدعم السريع للمنتدى، استسهال لدماء الشعب السوداني، ومحاولة إجبار السودانيين على التعايش مع جرائم قوات الدعم السريع، وهو أمر غير مقبول، وفقا لبيان رسمي من مجلس السيادة الانتقالي.

وقال عقار، إن توجيه الدعوة لقوات الدعم السريع، للمشاركة في مؤتمر للسلم والأمن الأفريقى، هو استهانة بالغة بما يتعرض له السودانيون.

