شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: مقتل أكثر من 100 إرهابى غالبيتهم قياديون خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس السبت، مقتل أكثر من 100 إرهابي خلال العام الحالي غالبيتهم قياديون.

وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن النجاحات التي تحققها القوات الأمنية العراقية هذا العام كبيرة بفضل التنسيق والرؤية التي أعدتها قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع جميع الأجهزة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا اعتقال 9 مطلوبين بتهم الإرهاب وفق معلومات استخبارية في أربع محافظات.



وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين قتلوا حتى الآن تجاوز أكثر من 100 إرهابي غالبيتهم قياديون خطيرين، والعمل مستمر في ضرب الإرهاب أينما وجد.