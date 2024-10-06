شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس مهنئا مصر بذكرى انتصارات أكتوبر: نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السفير محمد بن يوسف سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مصر قيادة وشعبا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وأكد أن هذا التاريخ يعد نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية بأكملها، لقد عزف الجيش المصرى أعظم ملحمة؛ وأكدت أن هذه الأمة لا تهزم ولا يمكن كسر عزيمتها وعزّتها.

أضاف السفير التونسى، أن نصر أكتوبر سيبقى شاهدا على قوة العرب وعزتهم، مستذكرا الوضع الدقيق الذي يعيشه الشعبان الفلسطيني في غزة واللبناني في هذه المرحلة العصيبة والتي تستوجب شحذ الهمم لمزيد الصمود ومقاومة عدوان جيش الاحتلال.

وأشار سفير تونس من جهة أخرى إلى قوة ومتانة العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين مصر وتونس ؛ مؤكدا أنها تشهد نموا كبيرا فى السنوات الأخيرة ؛ مجددا تأكيد الرغبة الكبيرة التي تحدو قيادتي البلدين لمزيد توطيد هذه العلاقات بما يحقق المزيد من الخير للشعبين الشقيقين.