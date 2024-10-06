أبناء الجالية التونسية فى مصر يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

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القاهرة - سامية سيد - يواصل أبناء الجالية التونسية في مصر التوافد على مراكز الاقتراع التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية والتى تتواجد بكل من مقر السفارة التونسية بالقاهرة، والإسكندرية ومرسى مطروح، للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الاقتراع بالخارج في الانتخابات الرئاسية التونسية 2024، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً.

ويتنافس فيها ثلاثة مترشحين؛ هم العياشى زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.

ويتزامن الاقتراع داخل مصر مع الاقتراع فى المقار الدبلوماسية التابعة لتونس فى 59 دولة بالقارات الخمس وأيضا مع انطلاق الاقتراع داخل تونس الذى خصص له اليوم الأحد فقط، حيث بدأ توافد أبناء الجاليات التونسية للإدلاء بأصواتهم منذ الثامنة صباحا.

وقد بدأ تصويت التونسيين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية التونسية، الجمعة الماضى، حيث تم فتح جميع مراكز الاقتراع بدول شرق آسيا (أستراليا، اليابان، كوريا، أندونيسيا، جاكرتا، سول، إيران) وجميع مراكز الاقتراع بالدول الأوروبية والعربية (فتح آخر مكتب الاقتراع بالدول العربية على الساعة الحادية عشرة صباحا) فى التوقيت القانوني، دون تسجيل أى تأخير أو إشكال فى المواد الانتخابية أو الموارد البشرية، وفقا لما افادت به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس نجلاء العبروقي.

وتجرى عملية الاقتراع بـ319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع في 59 دولة، منها 11 بلدا يتم تنظيم الانتخابات فيها لأول مرة منذ سنة 2011.

ويبلغ العدد الإجمالي للمسجلين بالخارج والمعنيين بهذا الاستحقاق الانتخابي 642 ألفا و810 ناخبين، موزعين بين 383 ألفا و69 ناخبا من الذكور بنسبة 59.6 بالمائة و259 ألفا و741 ناخبة من الإناث بنسبة 40.4 بالمائة.



التصويت فى الانتخابات التونسية التصويت فى الانتخابات التونسية



مقر السفارة التونسية بالقاهرة مقر السفارة التونسية بالقاهرة



سفير تونس يدلى بصوته



التونسيون يدلون بأصواتهم التونسيون يدلون بأصواتهم



مركز اقتراع