شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين ، اليوم الأحد، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين الإسرائيليين ، واصلوا أعمالهم الاستفزازية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت محافظة القدس أن 116 مستوطنا، و(135 سائحا بحسب ما تسميهم سلطات الاحتلال)، اقتحموا الأقصى .. مشيرة إلى أن الأقصى يتعرض يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، آخرها قبل نحو أسبوعين حيث جرى وضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستعمرين.

كما خط مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، شعارات عنصرية، على سور القدس الأثري المحاذي للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مستوطنون خطوا شعارات عنصرية على سور القدس الأثري، قرب سوق الجمعة (السور الشرقي).