شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات المنفذة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي ترتفع 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصفقات المنفذة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي صعودًا بنسبة 15 بالمائة متجاوزة 3540 صفقة، مستفيدة من إقبال المستثمرين العُمانيين الأفراد على البيع، لتوفير سيولة لاكتتاب "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذي يغلق في 9 أكتوبر الجاري للأفراد وفي 10 أكتوبر للمؤسسات.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، السبت - أن المستثمرين الأفراد يسعون لتوفير سيولة للاكتتاب الذي يعد أكبر اكتتاب في سلطنة عُمان مع طرح "أوكيو" ملياري سهم للاكتتاب العام تمثل 25 بالمائة من رأسمالها البالغ 8 مليارات سهم، وتم تخصيص 800 مليون سهم للأفراد من بينها 400 مليون سهم لصغار المستثمرين الذين يكتتبون بما يتراوح بين 500 سهم و28500 سهم فيما تم تخصيص 400 مليون سهم للمستثمرين الأفراد الذين يكتتبون بأعلى من هذا العدد، وتم تحديد سعر الطرح بـ 351 بيسة للعُمانيين و390 بيسة للأجانب.



وشكّلت مبيعات المستثمرين العُمانيين الأفراد الأسبوع الماضي 48.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 21.1 بالمائة من إجمالي التداولات.



وعلى الرغم من ارتفاع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي سجلت بورصة مسقط عددًا من التراجعات مع ارتفاع ضغوطات البيع في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون - بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية المحلية - لتوفير سيولة إضافية للاكتتاب في أوكيو؛ ما قلّص السيولة الموجهة للتداولات اليومية بالبورصة لتسجل قيمة التداول الأسبوع الماضي تراجعًا بنحو 49 بالمائة لتهبط إلى 10.8 مليون ريال عُماني مقابل 21.2 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.



وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الماضي تراجعًا بـ 28 نقطة ليهبط إلى 4673 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 76 نقطة، ومؤشر القطاع المالي 30 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 18 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي الارتفاع الوحيد بعد أن صعد إلى 430 نقطة مسجلًا ارتفاعًا بنقطتين.



وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي خسائر بـ 100 مليون ريال عُماني بعد أن تراجعت بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و434 مليون ريال عُماني.

وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 36 ورقة مالية مقابل 14 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و26 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.