شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 93 خلال غارات إسرائيلية على محافظات لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 23 شخصا وإصابة 93 بجروح خلال غارات للعدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال .

وأوضح المركز، في بيان له وفقا لوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، أن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب 14 آخرون بجروح، خلال غارات العدو الإسرائيلي على محافظة النبطية، كما استشهد شخصان وأصيب 30 آخرون بجروح، فضلا عن وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها بعد إنجاز فحوص الـDNA، خلال غاراته على محافظة جبل لبنان.

وأضاف أن أربعة أشخاص، استشهدوا نتيجة غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على محافظة الشمال، وأصيب شخصان بجروح خلال غارات العدو الإسرائيلي على محافظة بعلبك الهرمل، كما استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح، خلال غارات العدو الإسرائيلي على محافظة البقاع، وخلال غارات العدو على محافظة الجنوب استشهد 5 أشخاص وأصيب 38 بجروح.

وفي سياق متصل .. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا، حيث شن سلسلة غارات مستهدفا بلدة جبشيت، وأطراف بلدتي زفتا وميفدون في قضاء النبطية، كما لم تهدأ مدفعية العدو وطائراته من الاعتداءات المتواصلة على الجنوب، فقصف كفركلا وأطراف برج الملوك والخيام، كما أغارت طائراته على الخيام وكفركلا،واستهدف القصف بلدة الخيام قرب منطقة الشاليهات.

وأضافت الوكالة، أن الطيران الاستطلاعي والمسّير حلق بشكل مكثف، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وفي أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء.