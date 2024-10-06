شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شهيدا بغارة إسرائيلية على مسجد يؤوى نازحين فى دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام بإن 12 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا في غارة على مسجد يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين تابعين لحركة حماس في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة ابن رشد التي تؤوى نازحين بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ويشار إلى أن هناك شهيدا بالإضافة إلى عدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الشافعي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة

كما أفادت بوقوع قصف عنيف قرب مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وتمكنت أطقم الدفاع المدني الفلسطيني في شمال قطاع غزة من انتشال أربعة أطفال أحياء أسفل منزل مأهول بالسكان تم قصفه في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب ما أعلنه الدفاع المدني الفلسطيني في بيان مقتضب.