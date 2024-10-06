شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يشيد بدعم الرئيس الفرنسي للبنان وشعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للبنان ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة المحن التي تعصف به، مشيرا إلى أن ما تم إعلانه بالأمس عن عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان خلال الشهر الحالي في فرنسا، خير دليل على هذا الدعم.

وقال ميقاتي في بيان اليوم الأحد، أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - "إن ما صرح به ماكرون خير تعبير عن القيم الإنسانية السامية التي تعبر عنها فرنسا والرئيس الفرنسي شخصيا في مناصرة الحق ووقف العنف واللجوء إلى الحلول السلمية التي تبعد شبح الحروب والقتل، وليس مستغربا أن يقابل هذا الموقف بعداء واضح من نتنياهو الذي يشكل عارا على الإنسانية جمعاء".

وأشار إلى أن تهجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرئيس ماكرون، لمجرد أنه طالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة واعتباره الأولوية هي للحلّ السياسي بدل الاستمرار في الحرب، يثبت صوابية الموقف الفرنسي.

وجدد ميقاتي، تأييد النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية.. مطالبا بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فورا.