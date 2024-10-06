شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 30 غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت فى أعنف ليلة منذ بداية العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت أعنف ليلة منذ بداية العدوان الإسرائيلى، إذ استهدفت بأكثر من 30 غارة، سمعت أصداؤها في بيروت وغطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد، بأن الغارات استهدفت محطة توتال على طريق المطار، مبنى في شارع البرجاوي بالغبيري، ‏⁧‫منطقة الصفير وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات وحي الأمريكان ومحيط المريجة الليلكي حارة حريك.