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قطر وفرنسا تبحثان آخر التطورات في المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال لقائه السبت، جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، الذي يزور الدوحة حاليا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.


وناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء القطرية - آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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