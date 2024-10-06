شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وفرنسا تبحثان آخر التطورات في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال لقائه السبت، جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، الذي يزور الدوحة حاليا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.



وناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء القطرية - آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.