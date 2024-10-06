شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى بمستوطنة المنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة المنارة شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما أعلن حزب الله إنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة شمشون الاسرائيلية واستهدف أماكن تمركز ضباطها وجنودها.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات ألوني هبشان وأورطال ومروم جولان وعين زيفان بالجولان السوري المحتل.