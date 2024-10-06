شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسرائيل السابق يدعو لمهاجمة البرنامج النووى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، انه يجب ضرب مصالح النظام الإيراني الاقتصادية الرئيسية وإسقاطه قبل حصوله على الأسلحة النووية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على إسرائيل مهاجمة البرنامج النووي الإيراني والقيادة الإيرانية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فى وقت سابق السبت إنه من حقنا الدفاع عن أنفسنا بعد أن هاجمتنا إيران، وكل الهجمات من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق تقف خلفها إيران وسنضع حدا لذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية أننا دمرنا جزءا كبيرا من منظومة صواريخ حزب الله ونقوم حاليا بإزالة تهديد أنفاق الحزب قرب حدودنا>