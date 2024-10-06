شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية فلسطين: لا وجود لمناطق آمنة فى جنوب غزة وجميع المحافظات مستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إنه لا صحة لادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في جنوب غزة، ونؤكد أن جميع محافظات القطاع تتعرض للاستهداف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.