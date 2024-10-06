شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: غارات للاحتلال على المريجة قرب مطار بيروت.. وهاريس تعرب عن قلقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إعلام لبناني، بأن غارات الاحتلال الإسرائيلي طالت منطقة المريجة قرب مطار بيروت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ومن جانبها قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إن الشعب اللبناني يواجه وضعا إنسانيا متفاقما. وأضافت أنها تشعر بالقلق إزاء أمن المدنيين الذين يعانون في لبنان، مؤكدة أنها ستواصل العمل للمساعدة في تلبية احتياجاتهم جميعا.