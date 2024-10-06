شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة التونسية.. الهيئة العليا تحذر من المعلومات والأخبار الزائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس المواطنين التونسيين في بيان لها اليوم، الأحد، إلى الانتباه والحذر من المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضللة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية وسير عملية التصويت على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي، ''بهدف تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وإرباك العملية الانتخابية''، وفق نص البيان .

كما دعت الهيئة التونسيين إلى الحصول على المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وبلاغاتها ونقاطها الاعلامية وتصريحات أعضائها ومن وسائل الإعلام الوطنية.

وقد انطلقت عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة اليوم الأحد وفتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد لاستقبال الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لتتواصل إلى الساعة السادسة مساء، دون توقيت استثنائي في أي جهة.

ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و753 ألف و217 وتبلغ نسبة الإناث منهم 50 فاصل 4 ونسبة الذكور 49 فاصل 6، أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23 فاصل 6 من العدد الجملي.

ووفق هيئة الانتخابات فقد تم تجهيز 5013 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية و9669 مكتب اقتراع.



