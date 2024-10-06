شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى عنيف قرب مدخل مستشفى شهداء الأقصى.. واستهداف مدرستين وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة ابن رشد التي تؤوى نازحين بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ويشار إلى أن هناك شهيدا بالإضافة إلى عدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الشافعي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة

كما أفادت بوقوع قصف عنيف قرب مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وتمكنت أطقم الدفاع المدني الفلسطيني في شمال قطاع غزة من انتشال أربعة أطفال أحياء أسفل منزل مأهول بالسكان تم قصفه في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب ما أعلنه الدفاع المدني الفلسطيني في بيان مقتضب.



وتشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويّا بالتزامن مع استهداف المدفعية هستيري لمدن شمال قطاع غزة خلال الساعتين الماضيتين، ما أدى لارتقاء أكثر من 15 شهيدا فلسطينيا كحصيلة أولية والعشرات والمفقودين تحت الأنقاض.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي عمارة خضورة وسط مخيم جباليا، قصف في محيط مفترق ابو الجديان بالقرب من مستشفى كمال عدوان، قصف منزل في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا، بحسب أكده شهود عيان في تصريحات خاصة لليوم السابع.