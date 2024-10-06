شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف مكثف على شمال القطاع والان نبدء بالتفاصيل

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العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان، بانتشال سبعة شهداء معظمهم من الأطفال والنساء، من ثلاثة منازل في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقد كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي من قصفها لكافة مناطق شمال القطاع، ما أدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من مدن بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وتدمير عشرات المنازل.أكدت مصادر محلية فلسطينية، أن القصف الذي تنفذه طائرات الاحتلال الإسرائيلي على كافة المناطق في شمال قطاع غزة هو الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.