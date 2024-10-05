شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدخل الصمت الانتخابي بعد 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشحين للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت تونس يوم السبت 5 أكتوبر 2024 مرحلة الصمت الانتخابي بعد حوالي 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشحين للرئاسية المزمع تنظيمها يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

وانتهت الحملة الانتخابية في مختلف ولايات تونس منتصف ليل الجمعة 4 أكتوبر 2024 وبدأت فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع مساء يوم الأحد 6 أكتوبر.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها إضافة إلى بث ونشر سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتي للدعاية لأحد المترشحين والإشهار السياسي.

ويُمنع خلال فترة الصمت الانتخابي (ليلة الانتخابات ويوم الاقتراع) على كافة المترشحين والأحزاب السياسية والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية. كما يمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الدعاية والترويج والدعاية وكسب الناخبين.

ويؤدي الإخلال بالصمت الانتخابي إلى عقوبات قد تصل إلى إسقاط القائمة أو المترشح المخالف. وتنتظم الانتخابات الرئاسية داخل تونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في 5013 مركز اقتراع تضم 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.