شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة تحملها طائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم /الجمعة/، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسئوليتها، 3 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة محمّلة بواسطة طائرات مسيّرة (درون).



وقال مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - فى بيان اليوم- "إن قوات حرس الحدود فى المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولات التهريب بواسطة الطائرات المسيّرة للحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيّرات داخل الأراضى الأردنية"، مبينا أنه "جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.