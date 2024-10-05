شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تكشف تفاصيل مقتل جنديين اثنين وإصابة 24 فى هجوم بمسيرة عراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ان التحقيق الأولي في حادثة انفجار الطائرة بدون طيار، أنه في ليل الأربعاء والخميس، انطلقت طائرتان مسيرتان من العراق وعبرتا إلى منطقة الجولان.

اوضحت إذاعة الجيش ان سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة واحدة وانفجرت الطائرة الثانية في معسكر للجيش شمال الجولان، ونتيجة لانفجارها قُتل جنديان وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة، وواحد بجروح متوسطة، و21 بجروح طفيفة.

ولفتت اذاعة الجيش إلى ان التحقيق الذي أجراه الجبش الاسرائيلي بيّن أن هناك فشلًا في الكشف عن الطائرة بدون طيار التي أصابت القاعدة.

واضافت اذاعة جيش الاحتلال: لم يتم اكتشاف الجسم الغريب بواسطة أنظمة الكشف الجوي، ولهذا السبب لم يتم تفعيل أي تحذير، ولم يكن المقاتلون على علم بالجسم الغريب الذي كان يشق طريقه إليهم، ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

كانت القناة 12 العبرية قد أعلنت ‏مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 جندي اسرائيلي آخرين نتيجة طائرة مسيرة أطلقت من ⁧‫العراق.