شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: سماع دوى انفجارات فى سماء طرطوس غربى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية إنه سمع دوى انفجارات فى سماء طرطوس غربى سوريا.

وأدانت سوريا، اليوم /الجمعة/، العدوان الإسرائيلى على الطريق الدولى بين لبنان وسوريا ما أدى إلى قطع هذا الشريان الحيوي، داعية إلى العمل على وقف هذا الإجرام المنفلت.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)-: إنه "استمراراً للجرائم الوحشية والعدوان الغاشم المستمر للكيان الإسرائيلى على لبنان وسوريا، قام صباح اليوم بقصف معبر المصنع – جديدة يابوس الحدودى بين سوريا ولبنان ما أدى إلى قطع الطريق الدولى، الشريان الحيوى الذى يستخدمه مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين والمواطنين السوريين الهاربين من آلة القتل والتدمير الإسرائيلى فى لبنان إلى سوريا".

وأضافت "ندين هذا الإجرام الإسرائيلى المنفلت الذى بات يطال حتى طواقم الدفاع المدنى وعمال الإغاثة الإنسانية، وندعو إلى العمل على وقفه فوراً وضمان مساءلة هذا الكيان على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب".