شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية: ارتفاع عدد النازحين فى مراكز الإيواء إلى 172 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم ارتفاع عدد النازحين فى مراكز الإيواء إلى 172 ألفا جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية.

وكشفت الحكومة اللبنانية أن 37 شهيدا سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة.

قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن العدوان الإسرائيلي لم يترك في لبنان أية مباني أو منشآت عامة دون قصف، وإن حجم الأضرار كبير في الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الضغط التي تعاني منه العاصمة اللبنانية حاليًا هو ضغط يتعلق بالبنية التحتية وبتأمين المياه وتأمين المأكل والمشرب للنازحين وتأمين المأوى لهم.

وشدد على أن بيروت تعاني الآن الاكتظاظ، حيث دخلها ما يساوي عدد سكانها، وهذا كله يؤدي إلى ضغط على البنية التحتية في المدينة.

وأضاف عبود، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الإسرائيلى أدى إلى قلب الأوضاع في بيروت راسًا على عقب بحيث ان المدارس امتلأت بالنازحين وتعطل العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الحركة التجارية ببيروت شبه منعدمة والشوارع والميادين ممتلئين بالنازحين في كل أرجاء بيروت.

وتابع محافظ بيروت: «الدولة اللبناني استطاعت تأمين مأوى لأكثر من 43 ألف نازح في الأمان العامة والمدارس وتوفير 125 مأوى لهؤلاء النازحين»، مؤكدًا ان بيروت تستضيف الآن اكثر من 150 ألف في المنازل.