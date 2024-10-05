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4 غارات إسرائيلية تستهدف شمالى العاصمة اليمنية صنعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 05:28 م

قالت وسائل إعلام يمنية، إن 4 غارات عدوانية تستهدف شمالي العاصمة صنعاء.

وتشن مقاتلات حربية إسرائيلية، غارات جوية ضد أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي.

والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئول عسكري قوله بإن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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