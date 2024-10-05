شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غارات إسرائيلية تستهدف شمالى العاصمة اليمنية صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام يمنية، إن 4 غارات عدوانية تستهدف شمالي العاصمة صنعاء.

وتشن مقاتلات حربية إسرائيلية، غارات جوية ضد أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي.

والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئول عسكري قوله بإن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.