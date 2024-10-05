شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 741 شهيدا فى الضفة الغربية برصاص الاحتلال ومستوطنيه منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستوطنيه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن من بين الشهداء 163 طفلا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6250 مصابا في الفترة ذاتها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، عن 41 ألفا و788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96 ألفا و794 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.