بلينكن: 157 مليون دولار لمتضررى الحرب فى لبنان

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن بلاده سوف تقدم مساعدات مالية تقدر بـ157 مليون دولار للمتضررين من الغارات الإسرائيلية التى يشنها جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية، وفقا لوسائل إعلامية.

وكان المتحدث الرسمى لجيش الاحتلال قد أعلن عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إكس تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية فى بيروت بإخلاء عدة مبانى قريبة لمقار تابعة لحزب الله لأنها سوف تتعرض لغارات جوية إسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت أمس الخميس أن الغارات التى تشنها إسرائيل حاليا على مبانى الضاحية الجنوبية فى بيروت تستهدف الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل حسن نصر الله، هاشم صفى الدين.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى قد نشر خريطة عبر حسابه على موقع إكس يحدد فيها للمواطنين القاطنين فى الضاحية الجنوبية المناطق التى ستتعرض للقصف، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم.

وأشارت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين فى جيش الاحتلال أن الغارات التى شنتها دولة الاحتلال استهدفت مخبأ عميق فى الضاحية الجنوبية، تواجد فيه- حسب زعمهم- هاشم صفى الدين، ولم يعلن الحزب حتى الأن عن وفاة أو نجاة الخليفة المحتمل لحسن نصر الله فى أمانة الحزب.

ودأب المتحدث باسم جيش الاحتلال على نشر التحذيرات عبر حسابه الرسمى فى موقع إكس لمواطنى لبنان القاطنين فى الضاحية الجنوبية لإخلاء منازلهم، نظرا لأنها سوف تتعرض للقصف والهدم على يد غارات دولة الاحتلال.