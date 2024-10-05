شكرا لقرائتكم خبر عن الإطفاء الإسرائيلية: اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ فى الجليل الأعلى والجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية اندلاع حرائق عدة إثر سقوط صواريخ فى الجليل الأعلى والجولان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية. وقال الجيش الإسرائيلى اليوم إنه رصد خلال الساعة الأخيرة 70 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأعلى سقط بعضها بمناطق مفتوحة.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية سقوط 37 شهيدًا فى الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة.

يذكرأن قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن العدوان الإسرائيلي لم يترك في لبنان أية مبانٍ أو منشآت عامة دون قصف، وإن حجم الأضرار كبير في الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الضغط التي تعاني منه العاصمة اللبنانية حاليًا هو ضغط يتعلق بالبنية التحتية وبتأمين المياه وتأمين المأكل والمشرب للنازحين وتأمين المأوى لهم.

وشدد على أن بيروت تعاني الآن الاكتظاظ، حيث دخلها ما يساوي عدد سكانها، وهذا كله يؤدي إلى ضغط على البنية التحتية في المدينة.

وأضاف «عبود»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الإسرائيل أدى إلى قلب الأوضاع في بيروت راسًا على عقب بحيث ان المدارس امتلأت بالنازحين وتعطل العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الحركة التجارية ببيروت شبه منعدمة والشوارع والميادين ممتلئين بالنازحين في كل أرجاء بيروت.

وتابع محافظ بيروت: «الدولة اللبنانية استطاعت تأمين مأوى لأكثر من 43 ألف نازح في الأماكن العامة والمدارس وتوفير 125 مأوى لهؤلاء النازحين»