شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلوفينيا عن تقديمها مساعدات لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان، في صورة طرود غذائية وبطانيات ومستلزمات نظافة.

وقالت الخارجية السلوفينية، على موقع إكس الجمعة، إن هناك أكثر من مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، من بينهم أكثر من 160 ألفا في المخيمات، فيما العدد يتزايد.

ونبهت إلى وجود أكثر من 300 ألف شخص في لبنان لا يجدون مياه شرب آمنة، مشيرة إلى تقديم سلوفنيا تبرعا بقيمة 500 ألف يورو لمساعدة لبنان، وذلك من خلال الشركاء.