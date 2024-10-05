شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: الضربة فى اليمن استهدفت أنظمة أسلحة وقواعد ومعدات للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأسوشيتد برس نقلا عن مسئول أمريكى أن السفن والطائرات الأمريكية استهدفت أنظمة أسلحة وقواعد ومعدات أخرى تابعة للحوثيين فى صنعاء والبيضاء باليمن.

وأوضحت وسائل إعلام يمنية أن أمريكا وبريطانيا شنت 3 غارات على اليمن، بينما نفت بريطانيا مشاركتها فى هذا الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بشن 7 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة ومنطقة الكثيب منها 4 غارات استهدفت شمالي العاصمة صنعاء.



الضربات الجوية على اليمن