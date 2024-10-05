شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة ومنطقة الكثيب فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام يمنية بشن 7 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة ومنطقة الكثيب. وذكرت منذ قليل "المسيرة اليمنية" أن 4 غارات استهدفت شمالي العاصمة صنعاء.

والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئول عسكري قوله بإن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.