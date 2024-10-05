شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 9 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها بعد غد /الأحد/، ستكون فى أجل لا يتعدى يوم 9 من الشهر الجاري.



وقال بوعسكر- فى تصريح، أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)- إنه وبفضل ما راكمته الهيئة من تجارب فى مجال تنظيم الانتخابات وتضافر كافة الجهود تم إلى الآن إنجاز كافة العمليات المقررة فى المواعيد الانتخابية وتحقيق كافة المراحل التى استعدت لها الهيئة.



وأفاد رئيس الهيئة بأن العدد الإجمالى للناخبين المسجلين قد بلغ 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا مسجلا منهم 4 ملايين و832 ألفا و527 ناخبا مسجلا من الذكور أى بنسبة 46.4 بالمائة، و4 ملايين و914 ألفا و690 ناخبا مسجلا من الإناث بنسبة 50.4 بالمائة.



وأشار إلى أن كل المواد الانتخابية جاهزة وتم نقلها بداية من يوم السبت 22 سبتمبر 2024، وذلك بالتنسيق مع المؤستتين الأمنية والعسكرية، من المخزن المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى المخازن الجهوية التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية، موضحا أنه قد تم تسجيلها وإعدادها من قبل الهيئات الفرعية لتوزيعها لاحقا على مراكز الاقتراع لتكون جاهزة بعد غد فى 5 آلاف و13 مركز اقتراع و9 آلاف و669 مكتب اقتراع بالداخل.



وبدأت، اليوم، عملية تصويت التونسيين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية التونسية، والتى يتنافس فيها ثلاثة مترشحين؛ هم العياشى زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيّد، حيث تمّ فتح جميع مراكز الاقتراع بدول شرق آسيا (أستراليا، اليابان، كوريا، أندونيسيا، جاكرتا، سول، إيران) وجميع مراكز الاقتراع بالدول الأوروبية والعربية (فتح آخر مكتب الاقتراع بالدول العربية على الساعة الحادية عشرة صباحا) فى التوقيت القانوني، دون تسجيل أى تأخير أو إشكال فى المواد الانتخابية أو الموارد البشرية، وفقا لما افادت به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس نجلاء العبروقي.



وتتواصل عملية الاقتراع بالخارج على مدى 3 أيام أى حتى يوم 6 أكتوبر 2024 موعد الانتخابات بالداخل.