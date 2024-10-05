شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: غارات للتحالف الأمريكي البريطاني استهدفت صنعاء والحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الحوثيون قالوا، إن غارات للتحالف الأمريكي البريطاني استهدفت صنعاء والحديدة باليمن.

وكانت جماعة الحوثى اليمنية، أعلنت عن استهدافها هدفا حيويا في عاصمة دولة الاحتلال تل أبيب بعدد من الطائرات المسيّرة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها.

وأكدت جماعة الحوثى، أن العملية حققت أهدافها بنجاح ولم يتمكن الاحتلال من رصد الطائرات المسيرة أو إسقاطها.