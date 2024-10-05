شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستقبل 366 لبنانيًا عن طريق منفذ القائم الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، اليوم /الجمعة/، استقبال 366 لبنانيًا عن طريق منفذ القائم الحدودى.



وذكرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الوزارة تواصل استقبال العوائل اللبنانية القادمة إلى العراق؛ بسبب العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر على لبنان، عن طريق منفذ القائم الحدودي، وذلك استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى ووزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيڨان فائق جابرو.



وأضاف البيان، أن الوزارة استقبلت دفعة جديدة بواقع 366 مواطنًا لبنانيًا، وقدمت التسهيلات الضرورية لهم.