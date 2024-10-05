شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال فى شرق دوفيف المحتلة برشقة صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الجمعة: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر يوم الجمعة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرق دوفيف المحتلة بصلية صاروخية".

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين بواسطة طائرة بدون طيار أطلقت من الأراضي العراقية.

وتحت بند سمح بالنشر، قالت الإ1ذاعة العبرية، إن "الرقيب دانييل أفيف حاييم صوفر، 19 عامًا من عسقلان، والعريف تال درور، 19 عامًا من القدس، جنود في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لواء غولاني، قُتلا ليلة الأربعاء والخميس بواسطة طائرة بدون طيار أُطلقت من العراق".