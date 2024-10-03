شكرا لقرائتكم خبر عن من حسن قصير الذى اغتالته إسرائيل؟.. صهر نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اغتيال صهر حسن نصرالله حسن جعفر القصير في غارة نفذها جيش الاحتلال على حى المزة فى دمشق ، وشقيقه محمد قصير قُتل فى غارة إسرائيلية أخرى على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء الماضى، قائد وحدة 4400 في حزب الله المسؤول عن نقل الأسلحة إلى حزب الله.

فمن هو حس قصير؟

حسن قصير هو زوج زينب نجلة حسن نصر الله.

ويعرف حسن قصير بأنه أحد كبار قادة تنظيم "حزب الله" اللبناني في دمشق.

وسبق أن قتلت إسرائيل 4 من أشقائه هم ربيع وموسى وأحمد وآخرهم محمد.

شقيقه "أحمد" منفذ أول عملية استشهادية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1982.

تم اغتياله أثناء تواجده فى الطابق الأول بمبنى من 3 طوابق، يتردد إليه قيادات في "حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني، وفق "المرصد السوري".

نجا حسن قصير من محاولة اغتيال في اليوم السابق لمقتله طالت سيارة قتل فيها أحد مساعديه.

كان قائداً للمجموعة التي اقتحمت موقع "بيت ياحون" في العام 1999

شقيقه محمد " صنفته أمريكا على أنه "إرهابي عالمي"، وقبل عامين أعلن موقع رسمي تابع للحكومة الأمريكية، عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يحصل على معلومات عنه.



