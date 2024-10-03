شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تعهدات مالية دولية لدعم المتضررين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن عدة دول قدمت تعهدات مالية فى أعقاب النداء الإنسانى الذى تم إطلاقه مؤخراً لجمع 426 مليون دولار بهدف الاستجابة لاحتياجات المدنيين المتضررين من تصعيد الصراع فى لبنان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح "دوجاريك"، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون تكثيف الجهود لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة. فقد قدم برنامج الأغذية العالمي وجبات ساخنة ومساعدات نقدية طارئة لنحو 10 آلاف أسرة، بينما تستضيف ملاجئ الأونروا الآن أكثر من 2,300 نازح.

بدورها، تقدم منظمة الصحة العالمية مجموعات علاج إصابات الرضوح والأدوية لعشرات الآلاف من المرضى، في ظل إغلاق المرافق ونقص الموظفين وفجوات التمويل.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأعمال العدائية المستمرة لا تزال تخلف خسائر مدمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية. فقد تأكد نزوح أكثر من 346 ألف شخص، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المتضررين والنازحين يصل إلى مليون شخص.

وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الناس بأمان، أينما كانوا. كما أشار إلى أن أكثر من 60 ألف شخص ما زالوا نازحين من منازلهم في شمال إسرائيل.

ووفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه فيما يتعلق بالوضع على طول الخط الأزرق، فإن تبادل إطلاق النار مستمر، والقصف أكثر كثافة، وأن القوات الإسرائيلية أمرت نحو عشرين مجتمعا في جنوب لبنان بالإخلاء مع بدء التوغلات البرية للقوات الإسرائيلية عبر الخط الأزرق في جنوب لبنان.

وأكد ما قاله الأمين العام في مجلس الأمن، أن قوات حفظ السلام الأممية تظل في موقعها لتنفيذ تفويضها، مجددا الدعوة لجميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية والعودة إلى وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و 1701 تنفيذا كاملا.

وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة، العاملون في المجال الإنساني من تأثير الأعمال العدائية في المنطقة على الجهود المبذولة لمساعدة المحتاجين في البلاد. مشيراً إلى حدوث اضطراب مؤقت لبعض الأنشطة الإنسانية نتيجة الغارات الجوية في درعا والسويداء جنوب سوريا.وقال إن صاروخين سقطا على بعد 120 مترا من مكاتب الأمم المتحدة في دمشق، في غضون الساعات القليلة الماضية.

وأوضح ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها واصلوا توزيع المواد الغذائية ومواد الإغاثة ومستلزمات النظافة وغيرها من المواد الأساسية على أكثر من 400 أسرة نزحت لمدة ثلاثة أيام بسبب القصف في إدلب الأسبوع الماضي. وحذر من أن "الوضع يزداد سوءا وسيتطلب استمرار المساعدات الإنسانية - إن لم يكن زيادتها".