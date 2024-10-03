شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، التى أجبرت حراسه على اغلاق أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن شهود عيان أفادوا بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، كما قاموا بالنفخ بالبوق في ساحات الأقصى.

ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها في البلدة القديمة ومحيطها، خاصة عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

يذكر أن "النفخ بالبوق"، يأتي ضمن الطقوس التلمودية، التي تحمل مغزى سياسيا بالتعامل مع الأقصى باعتباره "الهيكل" المزعوم، تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وفي السياق، أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اقتحامات المستوطنين والجماعات المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك بحجة الأعياد اليهودية.

وأضاف المجلس الوطني - في بيان - أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحرمة المسجد وحقوق الفلسطينيين في القدس، وتعبيرا فاضحا عن السياسة المتطرفة التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأشار إلى أن ارتفاع وتيرة الانتهاكات خلال الأعياد اليهودية، يأتي لاعتقاد الاحتلال أن الوقت بات مناسبا لتنفيذ مطامعه في مدينة القدس.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني، من خطورة هذه الأفعال التي تهدف إلى فرض واقع جديد يتناسب مع أطماع الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس بشكل عام، لافتا إلى أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى تداعيات لا تُحمد عقباها، ويضع المنطقة على حافة الانفجار.

ودعا المجلس، في بيانه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لإيقاف انتهاكات الاحتلال المتكررة، والضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني، أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس ومعالمها التاريخية والدينية، وسيستمر في الدفاع عن حقوقه المشروعة في أرضه ومقدساته بكل الوسائل المشروعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة حلحول، وأغلقت الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت كلا من: حسن خالد القواسمة، وأمير أمجد سكافي، وعبد الرحمن علي القواسمي، ومن بلدة حلحول شمالا اعتقلت الشاب عدي شاكر أبو زلطة، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المواطنين، وإباحته للمستوطنين لإقامة طقوس تلمودية استفزازية.

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم عزون من مدخلها الرئيسي بعدة آليات تجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة، ومن ثم اقتحمت بلدة كفر ثلث وجابت شوارع وأحياء بالبلدة.