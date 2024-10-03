اخبار الخليج

حزب الله: تفجير عبوتين ناسفتين بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة مارون الراس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: تفجير عبوتين ناسفتين بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة مارون الراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الخميس، تفجير عبوتين ناسفتين بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة مارون الراس بجنوب لبنان.

وقال حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر فجر يوم الخميس عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements