شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: تفجير عبوتين ناسفتين بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة مارون الراس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الخميس، تفجير عبوتين ناسفتين بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة مارون الراس بجنوب لبنان.
وقال حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر فجر يوم الخميس عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة".
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