شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق عملية تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية، غدا الجمعة، والتى تستمر حتى يوم الأحد المقبل موعد إجراء الانتخابات بالداخل 6 أكتوبر 2024.

وأفادت هيئة الانتخابات التونسية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، بأنه يتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.

وأضافت أن نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج تقدر ب6.6%من مجموع المسجلين، أي 642 ألفا و810 ناخبين من بين 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا، ويقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.

وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وتنتهي أمس الأربعاء، وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الذي يتواصل بدوره حتى غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة « سان فرانسيسكو » بالولايات المتحدة.