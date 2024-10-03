شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة غارة الباشورة لـ9 شهداء و14 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، ارتفع عدد الشهداء الغارة الإسرائيلية على منطقة الباشورة إلى تسعة وإصابة أربعة عشر شخصا بجروح من بينهم أربعة لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات وعشرة عادوا إلى منارلهم.

وأوضح المركز، في بيان وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، أنه لا يزال العمل مستمرا على إنهاء فحوص الـDNA لتحديد هوية الأشلاء التي تم رفعها من مكان الغارة، وبناء عليه تتضح الحصيلة النهائية للغارة العدوانية".