شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الفلسطينى لـ"الخليج 365": الاحتلال دمر 22 مستشفى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، حجم التدمير الذي ألحقه الاحتلال بالمنظومة الصحية الفلسطينية، مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا أن المحافظات الجنوبية في قطاع غزة كان بها 38 مستشفى وكانت تعمل بكامل قدرتها قبل الحرب، وخلال العدوان على قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ودمر معظم هذه المستشفيات كليا أو جزئيا.

وأضاف وزير الصحة الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي دمروا أكبر مستشفى في غزة وهو مجمع الشفاء الطبي والذي كانت قدرته السريرية قبل الحرب حوالي 800 سرير، وتم تدمير كذلك مجمع ناصر الطبي والذي بلغت قدرته السريرية 400 سرير قبل الحرب وإعادة وزارة الصحة ترميم أجزاء منها ليعملان جزئيا بخدمات أساسية.

وأشار ماجد أبو رمضان، أن هناك 16 مستشفى تعمل الآن في قطاع غزة بشكل جزئي ودمر الاحتلال الإسرائيلي 22 مستشفى وأصبحت خارج الخدمة كليا.

وتابع وزير الصحة الفلسطيني :"في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية، انتهك جيش الاحتلال حرمة المستشفيات ويعتدي عليها بشكل مباشر وغير مباشر إما عن طريق اقتحامها مثلما حدث مؤخرا في مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول بمحافظة الخليل، أو عن طريق محاصرة المستشفيات وتدمير البنية التحتية للشوارع والطرق المؤدية لها مثلما حدث مؤخرا في مشافي محافظات جنين وطولكرم وطوباس، إضافة إلى منع جيش الاحتلال من صول مركبات الإسعاف إلى المستشفيات خلال الاجتياحات التي تنفذها في المدن الفلسطينية و منع إجلاء الجرحى من الميدان وإغلاق مداخل المشافي الحكومية والخاصة وجه مركبات الإسعاف والمرضى".