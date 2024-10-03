شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الأسير المحرر عبد العزيز صالحة فى غارة إسرائيلية على دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، الأسير المحرر عبد العزيز صالحة، عقب استهداف الطيران الحربي لخيم النازحين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة وهو صاحب الصورة الشهيرة في رام الله بعد قتل جنديين داخل مركز شرطة.

وأفادت مصادر محلية بأن الأسير المحرر المعبد إلى غزة، عبد العزيز صالحة، استشهد في قصف إسرائيلى لخيمة للنازحين داخل مدرسة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، شنت طائرات العدو غارة جوية على خيمة للنازحين بجوار العيادة الحكومية في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لشهداء وإصابات.