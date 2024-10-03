شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية فى مستوطنة يرؤون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله، تجمعاً للقوات الإسرائيلية فى مستعمرة يرؤون برشقة صاروخية.

وأعلن الحزب، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الخميس، تصديه لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

ومن ناحية أخرى .. أفادت "الوكالة" بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحرفوش البقاعية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة مجدل زون.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في بلدة كفرا، وقد ادت الغارة إلى سقوط إصابات.