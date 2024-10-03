شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 100 مهاجر أجبرهم مهربون على القفز فى البحر قبالة ساحل جيبوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنظمة الدولية للهجرة فى جنيف، إن 48 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم وأصبح أكثر من 100 آخرين فى عداد المفقودين قبالة ساحل جيبوتى، بعد أن أجبرهم مهربون على القفز إلى المياه والسباحة إلى الشاطئ، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ـ أن 320 شخصًا كانوا على متن قاربين، وتمكن 99 منهم من الوصول إلى الساحل سباحة، وجرى انتشال 55 آخرين من البحر.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن معلومات من الناجين أفادت أن المهاجرين كانوا يهدفون إلى العودة إلى جيبوتى قادمين من اليمن.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم على الطريق بين القرن الأفريقى واليمن هذا العام كان أكبر من أى وقت مضى، وفى يونيو وحده غرق 196 مهاجرًا.