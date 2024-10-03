شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضربة الاحتلال الـ"دقيقة" فى بيروت استهدفت شقة بمبنى سكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الاسرائيلي ليل الأربعاء - الخميس، أنه هاجم هدفا بشكل دقيق ومحدد في العاصمة اللبنانية بيروت، في ما يبدو أنه عملية اغتيال.

وأشارت منصات إعلامية فى بيروت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف بغارتين على الأقل حي الخندق الغميق بالقرب من وسط العاصمة اللبنانية، مؤكدة أن هذه هي المرة الاولى التي تستهدف بها إسرائيل العاصمة بيروت منذ بدء الغزو.

وأوضحت أن القصف استهدف شقة تقع في مبنى سكني في حي الباشورة بالقرب من وسط العاصمة بيروت، ما تسبب باندلاع حريق وسيارات الدفاع المدني تهرع الى المكان.