شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيل لعدة مناطق بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، أنه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استُشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود إلى عائلة درويش، وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استُشهد مواطنان بينهما طفل وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في أرض أبو مهادي، وآخر لعائلة أبو خوصة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى إصابة عدد من المواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي المغازي وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و689 مواطنا، وإصابة 96 ألفا و625 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.