شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال عدة مناطق بغزة باليوم الـ363 من العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة درويش.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استُشهد فلسطينى بينهما طفل وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في أرض أبو مهادي، ومنزلا لعائلة أبو خوصة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف مدفعية الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,689 فلسطينيا، وإصابة 96,625 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.