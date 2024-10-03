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ماجدة الرومى عن جرائم الاحتلال بلبنان: ما تفعلونه يفوق جرائم هتلر .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - عقب اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان وما يشهده من ظروف مؤلمة، واعتداءات إسرائيلية خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وجهت الفنانة ماجدة الرومى رسالة ، عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام.

قالت فيها : "هذه هي ديمقراطيتكم واحترامكم لحقوق الانسان وعدالتكم إبادة  قرى بالكامل وبتهديم المنازل على رؤوس الأطفال والعزل من دون رحمة وبوحشية والله هتلر ما عملها..  ؟ وتابعت: "من يساند لبنان ويقف معه يشهد لإنسانيته ولضميره من يساندنا اليوم يُساند السماء والأرض والكرامة العربية."

وأضافت: "أضم صلاتي لصلاة اللبنانيين"، وقالت: "يا رب حلنا بقى نشوف لبنان يلي عمنحلم في السيد الحر والمستقل".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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